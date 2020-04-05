Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что из-за карантинных ограничений бюджет Киева теряет 1,6 миллиарда в месяц.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

«Потери 1,6 миллиарда. Мы посчитали предварительно. Предварительно. Это не последняя цифра. Да, действительно, город теряет. Да, действительно, сегодня не только Украина теряет, но и все страны сейчас считают убытки, которые исчисляются триллионами долларами только в США. Никто не может заранее просчитать», - заявил глава столицы.

Также мэр Киева сообщил, что Киевсовет на заседании пересмотрел бюджет и решил дополнительно выделить 894 млн на медицинскую отрасль.

«Это дополнительные деньги на зарплату работникам медицинской сферы, особенно инфекционных отделений от 5 до 10 тысяч гривен дополнительно к зарплате. Крайне важно поддержать тех людей, которые находятся сегодня на передовой. Люди рискуют своим здоровьем, здоровьем своих родных. И они должны получать нормальную зарплату», - отметил Кличко.

Напомним, в Киеве за сутки зафиксировали 31 случай коронавируса.