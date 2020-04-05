В Испании за последние сутки умерли 674 пациента с коронавирусом, показатель смертности снижается третий день подряд.

Об этом сообщает El Pais.

674 умерших за день — это самый низкий показатель за последние 10 дней. Общее число умерших на воскресенье, 5 апреля, составляет 12 418 человек.

Число выявленных случаев коронавируса за сутки возросло на 6023 и составило 130 759 человек. Выздоровели 38 080 человек.

Несмотря на позитивные знаки, премьер страны Педро Санчез заявил, что попросит парламент продлить период ЧС еще на две недели.

Во всем мире коронавирусом заболело 1 202 236 человек, умерло 64 653 человека, а вылечились — 246 457 человека.