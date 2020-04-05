Из 28 умерших от коронавируса в Украине 86% (то есть 24) были люди старше 50 лет. У большинства из жертв были сердечно-сосудистые заболевания.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
По состоянию на 4 апреля от Covid-19 умерли 19 женщин и 9 мужчин.
По возрасту статистика следующая:
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30-39 лет — 2 человека;
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40-49 лет — 2 человека;
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50-59 лет — 9 человек;
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60-69 лет — 9 человек;
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70-79 лет — 5 человек;
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80-89 лет — 1 человек.
«Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легкие и ожирения. У 30% умерших с наличием сопутствующей патологии были сочетания заболеваний», — говорится в сообщении.
В целом доля болезней составляла:
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61% — сердечно-сосудистые заболевания;
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40% — сахарный диабет
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13% — новообразования
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4% — заболевания почек
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9% — заболевания легких;
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4% — ожирение.
«Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 9 суток, а с момента госпитализации до смерти — 4 дня», — добавили в ведомстве.
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