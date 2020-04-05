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Из 28 умерших от коронавируса в Украине 86% (то есть 24) были люди старше 50 лет. У большинства из жертв были сердечно-сосудистые заболевания.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

По состоянию на 4 апреля от Covid-19 умерли 19 женщин и 9 мужчин.

По возрасту статистика следующая:

  • 30-39 лет — 2 человека;

  • 40-49 лет — 2 человека;

  • 50-59 лет — 9 человек;

  • 60-69 лет — 9 человек;

  • 70-79 лет — 5 человек;

  • 80-89 лет — 1 человек.

«Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легкие и ожирения. У 30% умерших с наличием сопутствующей патологии были сочетания заболеваний», — говорится в сообщении.

В целом доля болезней составляла:

  • 61% — сердечно-сосудистые заболевания;

  • 40% — сахарный диабет

  • 13% — новообразования

  • 4% — заболевания почек

  • 9% — заболевания легких;

  • 4% — ожирение.

«Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 9 суток, а с момента госпитализации до смерти — 4 дня», — добавили в ведомстве.
ForUm

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