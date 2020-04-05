Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал разъяснения новых карантинных мер в Telegram в субботу, 4 апреля.

"Новые карантинные ограничения вызвали в СМИ и у украинцев много вопросов. Даем ответы на самые распространенные из них. Придерживайтесь рекомендаций. Берегите себя и будьте здоровы!" - написал Шмыгаль и прикрепил инфографику с пояснениями.

Напомним, что ранее Кабмин ужесточил карантин в Украине. Послабление условий карантина возможно через три-четыре недели и будет проводиться в несколько этапов, отметил премьер Денис Шмыгаль.

Также сообщалось, что Кабмин запретил празднование Пасхи. В Украине до 24 апреля запрещены все массовые мероприятия, включая религиозные, независимо от количества участвующих.