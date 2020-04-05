Во всем мире коронавирусом заболели 1 202 236 человек, умерло 64 653 человека, а вылечились — 246 457 человека.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Больше всего случаев заражения подтвердили в США − 311 544.

На втором месте Италия — 124 тысячи больных. В Германии − 96 тысяч заражений, в Китае — 82 558, во Франции — 90 848, в Иране — 55 743, в Великобритании — 42 479, в Турции — 23 934.

Больше всего человек погибло в Италии — 15 362. В Испании — 11 947, в США − 8 291, во Франции — 7560 смертей, в Великобритании — 4313, в Иране — 3452.

По состоянию на 22:00 субботы, 4 апреля, в Украине 1225 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки их количество увеличилось на 153. 32 человека умерли из-за заболевания.