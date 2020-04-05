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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что у беременной женщины, умершей в городском роддоме, коронавирус не обнаружили.

Об этом Марцинкив сообщил во время своего видеообращения.

«У нее не обнаружено диагноза коронавирус ПЦР-системой. Это свидетельствует о том, что женщина умерла по другой причине», — сказал он.

Женщина на 36-й неделе беременности умерла в городском роддоме на 1 апреля. При вскрытии у нее обнаружили пневмонию (один из основных симптомов коронавируса), поэтому направили анализы на проверку. Ребенок женщины живой, он в реанимации в состоянии средней тяжести.

Смерти этой женщины предшествовали еще два летальных исхода — 30 марта во перинатальном центре Ивано-Франковска умерли сразу две женщины, тесты которых уже после смерти показали инфицирование коронавирусом. Ранее сообщалось о 37-летней роженице, которая умерла после рождения ребенка. Впоследствии стало известно о второй умершей — 60-летней женщине, у которой была гинекологическая патология.

1 апреля Владимир Чемный, директор департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА, заявил, что с инфицированной коронавирусом женщиной, которая умерла после родов в больнице Ивано-Франковска, контактировали один врач и одна акушерка, у которых также обнаружили коронавирус.

2 апреля стало известно, что ребенок роженицы, которая умерла 30 марта от коронавируса, здоров.
ForUm

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