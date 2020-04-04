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Люди по всему Китаю утром 4 апреля почтили умерших от коронавируса трехминутными молчанием.

Об этом сообщает BBC.

В 10:00 по местному времени (5:00 по Киеву) люди по всему Китаю 3 минуты стояли неподвижно. Все были в масках.

Затем в память об умерших засигналили автомобили, поезда и корабли, а также запустили сигнал воздушной тревоги. По всей стране приспустили флаги.

С начала эпидемии в Китае умерли 3 тыс. 326 пациентов. Всего в стране 81 тыс. 639 инфицированных и 76 тыс. 755 пациентов, выздоровели.

Первые случаи коронавируса обнаружили в китайском городе Ухань. Первой пациенткой с коронавирусом считают продавщицу креветок на местном рынке морепродуктов, которая инфицировалась 11 декабря.

23 января город Ухань, в котором проживает 11 млн человек закрыли на карантин. В Ухане прекратили работу вокзалы, аэропорт, общественный транспорт и общественные учреждения. Сейчас там уже возобновляет работу метро. А в провинции Хубэй, в которой располагается Ухань, восстановили внутреннее авиасообщение.

Напомним, во всем мире общее число погибших превысило 7000 человек.
ForUm

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