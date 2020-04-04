За прошедшие сутки 1314 человек умерли от коронавируса нового типа COVID-19 на территории США.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

За весь период эпидемии от коронавируса в США умерли 7385 человек. Всего было зафиксировано более 276 тысяч случаев заражения COVID-19.

За прошедшие сутки в США диагностировано более 31 тысячи новых случаев заражения.

Испания по количеству случаев диагностирования коронавируса приближается к Италии. В обеих странах болезнь диагностировалоследние сутки зафиксировано более 1100 летальных случаев. Всего количество зараженных коронавирусом при более чем у 119 тысяч человек.

Во Франции за певысило 64 тысячи.

Всего в мире диагностировано почти 1,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Более 228 тысяч человек успешно прошли курс лечения. Количество погибших приближается к 60 тысячам.

Напомним, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.