В субботу, 4 апреля, стало известно о смерти Ивана Вакарчука — бывшего министра образования Украины, ректора Львовского университета и отца музыканта и лидера партии Голос Святослава Вакарчука.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Владимир Вятрович.
Он отметил, что именно министр Вакарчук внедрил в Украине внешнее независимое тестирование, в результате чего «с 2008 года почти по полмиллиона украинских детей завершают школу с надеждой на честное поступление».
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