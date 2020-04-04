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В субботу, 4 апреля, стало известно о смерти Ивана Вакарчука — бывшего министра образования Украины, ректора Львовского университета и отца музыканта и лидера партии Голос Святослава Вакарчука.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Владимир Вятрович.

Он отметил, что именно министр Вакарчук внедрил в Украине внешнее независимое тестирование, в результате чего «с 2008 года почти по полмиллиона украинских детей завершают школу с надеждой на честное поступление».
ForUm

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