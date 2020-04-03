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Вчера, 2 апреля, около 17:15 во Львовской области вблизи территории Международного центра миротворчества и безопасности на территорию двора частного дома в с. Верещица Яворовского района упала ракета, которая не разорвалась, сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что в результате падения боеприпаса материальный ущерб гражданскому населению не нанесен, пострадавших нет.

«Во время плановых мероприятий по боевой подготовке бригады проводились пуски зенитных управляемых ракет (ЗРК). Одна из таких ракет упала во двор. Никто не пострадал, никаких разрушений не произошло», – заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что по предварительным результатам расследования, наиболее вероятной причиной этого инцидента стала техническая неисправность ракеты, произведенной в 1985 году, то есть 35 лет назад.

Министр уточнил, что в прошлом году ракета была проверена и признана пригодной для использования. Но сказалась устарелость бортовой аппаратуры.

«Мною принято решение приостановить стрельбы ЗРК до завершения расследования и проведения дополнительной экспертизы всех ракет данной серии», - отметил Таран.
ForUm

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