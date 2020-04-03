Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республике, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Документом предусматривается, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом. Часть врачей будет определена Министерством здравоохранения Украины, другие - Министерством внутренних дел.

«Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованы дома. Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19 и будем иметь специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии», - подчеркнул президент.

Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона - проживание и питание.

«Врачи будут иметь лучшую защиту, все спецсредства: надежные защитные костюмы, очки, достаточно перчаток, маски. Это взаимная помощь, ведь Италия тоже окажет свою помощь. Мы координируемся в этом», - отметил глава государства.

К тому же на следующей неделе планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем которого определяется с учетом потребностей внутреннего украинского рынка.