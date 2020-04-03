На этих выходных в Украине ожидается очередное похолодание, но уже со вторника температура воздуха прогреется до 16-20 градусов тепла. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Как только столбики термометров собираются подскочить до дипломированных весенних градусов, какая метеокапость обязательно бросит свою чайную ложечку дегтя в бочку апрельского синоптического меда. Это я к тому, что сегодня, 3 апреля, наконец температура воздуха будет колебаться в комфортных пределах + 10 + 16 градусов, однако уже завтра-послезавтра холодный атмосферный фронт далекого северного циклона Pauline принесет в Украину очередное похолодание», – написала она.

По словам Диденко, к счастью, это похолодание будет кратковременным. «Уже со вторника, как раз на Благовещение, в Украине просто повалит настоящее тепло, воздух в середине недели прогреется до +14-21 градуса», – отметила синоптик.

Диденко сообщила, что антициклональний характер погоды удержится, в Украине - никаких серьезных осадков. «Разве что завтра, 4 апреля, атмосферный фронт, о котором мы уже упоминали, приведет к небольшим периодическим дождям в западных областях и на Харьковщине. В воскресенье к похолоданию присоединится порывистый, до сильного, ветер» – подчеркнула она.

В Киеве, по прогнозу синоптика, 4-5 апреля также воздуха будет свежим, даже холодным. «Ведь ночная температура воздуха будет снижаться до 0-2 градусов мороза, днем ​​будет не выше +10 градусов. Воскресный сильный ветер усилит некомфортные ощущения. Понедельник окажется переходным днем, то есть, тепло только начнет прибывать. А вот на Благовещение уже пойдут к нам настоящие апрельские градусы, в столице в течение следующей недели потеплеет до +16-20», – подчеркнула она.