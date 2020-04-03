У двух львовских медиков ПЦР-тест подтвердил инфицирование коронавирусом, сообщает пресс-служба горсовета.

Сейчас эти медики изолированы, проводится опрос лиц, с которыми они контактировали, во всех контактных лиц забирают биоматериал для проведения ПЦР-тестирования.

Один из медиков – врач-анестезиолог львовской больницы скорой медицинской помощи. Мужчине 47 лет. Он болел, находился дома на самоизоляции, после ухудшения самочувствия обратился к семейному врачу. Сейчас пациент находится в инфекционной больнице с пневмонией.

В больнице скорой помощи провели опрос лиц, с которыми контактировал больной, всех людей изолировали, взяли биоматериал для ПЦР-тестирования. Также медики обследуют родственников больного врача.

Второй врач – с пятой городской поликлиники, он находился на лечении в пятой больнице. Известно, что он контактировал с пациенткой, у которой накануне также обнаружили коронавирус. Больной изолирован, всех контактных лиц обследуют и изолируют.

Мужчина 1966 года, перевезен в инфекционную больницу.

Данные о положительных ПЦР-тестах двух врачей получены сегодня.

Напомним, по состоянию на утро на Львовщине в целом есть 13 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса, двое - уже выздоровели.