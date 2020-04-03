Власти Канады пока не собирают информацию с мобильных устройств граждан для контроля за соблюдением карантинных мероприятий, однако не исключает такой возможности в будущем.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Укринформ.

«Мы понимаем, что во время чрезвычайной ситуации должны делать определенные шаги, на которые не шли бы в обычных условиях. Впрочем, насколько мне известно, пока мы не рассматриваем этого. Однако мы оставляем на столе все варианты действий для поддержания безопасности канадцев в эти исключительные времена», - ответил Трюдо на вопрос о намерении правительства использовать геолокационные данные мобильных устройств граждан.

Премьера поддержала главный санитарный врач Канады Тереза ​​Там, одновременно подчеркнув необходимость защиты личных данных.

«Есть много инновационных подходов, к которым следует внимательнее присмотреться с точки зрения этики, необходимости защиты личных данных и тому подобное. В последнее время появляется много инноваций», - отметила Там.

Идею отслеживать передвижения лиц, у которых обнаружили Covid-19, публично обсуждал недавно и Франсуа Лего, премьер-министр провинции Квебек, которая больше всего страдает от коронавируса. Впрочем, официально ни о каких шагах в этом направлении пока не объявлено.

По последним данным, в Канаде подтверждено 10114 случаев инфицирования Covid-19. Болезнь унесла 127 жизней.

Как сообщал ForUm, заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что правоохранители могут начать контролировать самоизоляцию украинцев с помощью данных мобильных операторов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков опроверг слова своего заместителя, заявив, что без режима ЧП этого делать не будут.