Шэньчжэнь стал первым городом в Китае, где отныне запрещено продавать и употреблять в пищу мясо кошек и собак.

Закон вступит в силу 1 мая, сообщает ВВС.

По данным Humane Society International, ежегодно в странах Азии на мясо забивают 30 млн собак, в Китае гибнут 10 млн собак и 4 млн кошек.

Китайские власти запретили продажу и употребление в пищу диких животных в феврале, после того как стало известно, что источником распространения коронавируса мог стать рынок морепродуктов в Ухане, где продавались дикие животные и их мясо. Именно там вирус мог передаться от животного к человеку.

Тем временем, группа китайских ученых пришла к выводу, что кошки способны заражать друг друга коронавирусом, вызывающим Covid-19. Пока ничто не указывает на то, что они способны заражать человека.

Ученые обнаружили, что вирус передавался, по всей видимости, воздушно-капельным путем от кошек к кошкам. Исследователи также провели аналогичный эксперимент с собаками, курами, свиньями и утками, но заражения не произошло.

Пяти кошкам ввели в нос образцы коронавируса. Через шесть дней специалисты обнаружили у двух кошек вирусную РНК, а также частицы вируса в верхних дыхательных путях.

Трех других зараженных кошек поместили в клетки рядом с тремя незараженными кошками. У одной из них затем нашли вирусную РНК, на основе чего ученые предположили, что она заразилась воздушно-капельным путем от других кошек. Как отмечается, все четыре зараженные кошки выработали антитела против вируса.

С учетом того, что заразилась лишь одна кошка, находившаяся рядом с инфицированными, китайские специалисты предположили, что уровень передачи вируса между кошками не высок.