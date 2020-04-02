Чиновником, который незаконно передавал секретные документы, является государственный секретарь Мининфраструктуры Андрей Галущак, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.
Должность в министерстве инфраструктуры Галущак занимает с января 2017 года. Он государственный служащий III ранга.
Кроме того, чиновник награжден орденом «За заслуги» III степени.
В 2006 году Галущак был заместителем директора юрдепартамента «Нафтогаза», с 2006 по 2014 год – советником главы правления ЗАО «Укргаз-Энерго», в 2015-2016 гг. - заместителем начальника РФ «Львовская железная дорога» ПАО «Укрзализныця», в 2016 - 2017 занимал пост директора инвестдепартамента «Укрзализныци».
Отмечается, что своими действиями Галущак нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.
По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ст.111 УК (государственная измена).
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