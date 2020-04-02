Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность чиновника одного из министерств Украины, который незаконно передавал секретные документы, сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках уголовного производства правоохранители установили, что чиновник, государственный служащий категории «А», скопировал и переслал по электронной почте пока неустановленным лицам тайный документ.

Он касается комплекса мероприятий Министерства обороны Украины, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Своими действиями чиновник нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

2 апреля проведены следственные действия в рабочем кабинете и по месту жительства госслужащего. Правоохранители изъяли мобильный телефон и электронный планшет, в которых обнаружен переправленный тайный документ и другие служебные документы с грифом «Для служебного пользования».