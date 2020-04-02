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70% опрошенных украинцев считают, что действия власти неуспешны в деле решения конфликта на Донбассе, 12% – полагают, что власть успешная. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного институте социологии.  

Борьба с коррупцией в высших эшелонах власти также неуспешная: так думают 75% участников исследования, видят успех – 10%.

Большинство украинцев не видят продвижения в расследовании резонансных уголовных дел: так думают 65% респондентов, отмечают успех только 9%.

62% респондентов также не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов ЖКХ, 24% - видят.

КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) с 27 по 30 марта 2020 на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.
ForUm

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