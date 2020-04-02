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На сегодняшний день во Львовской областной инфекционной клинической больнице на госпитализации находится 38 человек, 5 больных находятся в тяжелом состоянии, один человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

«Мы массово тестируем всех наших работников коммунальных и социальных служб. Вчера, к примеру, тестировали рынок «Шувар». Сначала мы обнаруживаем людей, которые подозревают, затем делаем дополнительные тесты. Главное – чтобы человек сам понимал, что от нее зависит. Нельзя быть такими опрометчивыми. В Польше вообще штрафуют на 5 тыс. злотых, если ребенок до 18 лет выходит из дома без родителей и запрещается более 2-х человек вместе ходить. Это – очень строгие ограничения, у нас они пока не такие жесткие», - заявил мэр города Андрей Садовый.

«Если посмотреть на статистику по Италии, то 10% людей, заболевших коронавируом – умерли. То, что происходит в Германии, Франции - это близко к нам. А мы думаем, что оно нас обойдет. На самом деле мы сейчас только на старте, у нас ожидается пик как раз на Пасху», - добавил он.

По данным мэр, по состоянию сегодня на 08:00 на Львовщине подтверждено 12 случаев инфицирования коронавирусом, один человек выздоровел.

Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине зарегистрировано 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.
ForUm

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