У члена депутатской группы «Доверие» Сергея Шахова, который болел коронавирусом, два теста показали отрицательный результат, однако медики решили сделать ему еще один тест на COVID-19.

Об этом нардеп сказал в комментарии Украинской правде.

«У меня два негативных теста. Но мне врачи сегодня сказали, чтобы я завтра приехал на 9 утра в Александровскую больницу, чтобы сдать еще один. Зачем это надо, я не понимаю. Либо сами тесты не нормальные, либо врачи так себя проверяют.

Чувствую себя нормально, дома и стены греют. Восстанавливаюсь. Жена тоже здорова. Она два дня поболела – и все, больше никаких симптомов, никаких проблем. Ей сделали повторный тест – результат отрицательный. И у нее, и у бабушки, и у детей», - сказал Шахов.

Он отметил, что поедет в больницу сдать тест еще раз. И будет выходить из дома в маске, но без перчаток.

Он также добавил, что общается с нардепом от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Александром Лукашевым и депутатом группы «Доверие» Сергеем Вельможным – они также имеют отрицательные тесты на COVID-19.

В общем панику вокруг коронавируса Шахов считает искусственно нагнанной, потому что «на карте стоят триллионы».

Он объяснил свое мнение тем, что из 6 человек, находящихся в его доме, заболели только он и жена, а дети и бабушка – нет.

Также нардеп говорит, что после приезда из Европы он общался с Вельможным, Лукашевым и членом партии «Наш край» Александром Суховым, но Сухов не заболел.

Шахов добавил, что был в одном помещении со всеми главами фракций, здоровался со всеми, общался с членами комитета и с кем-то даже обнимался, но никто из них тоже не заболел.

Вместе с тем нардеп отметил, что несмотря на то, что он считает, что паника вокруг коронавируса нагнетается искусственно, он все равно как законопослушный гражданин будет соблюдать карантин.

31 марта больного коронавирусной инфекцией нардепа Сергея Шахова выписали из больницы, хотя результаты тестирования на наличие у него COVID-19 еще были неизвестны.

18 марта стало известно, что у члена депутатской группы «Доверие» Сергея Шахова обнаружили коронавирус.

Он заявил, что заразился на территории Украины, а не за границей.