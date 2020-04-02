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Стоимость российской нефти марки Юралс в Северо-Западной Европе в среду снизилась в абсолютном исчислении еще на $2,25/барр. вслед за североморским эталоном, до минимального уровня с марта 1999 г. — $10,54/барр, сообщает Argus Media.

Скидка на Юралс относительно Североморского датированного остается без изменений четвертый торговый день подряд — $4,75/барр. (cif Роттердам). Это максимальное значение дисконта с июня 2008 г.

Стоимость партий Юралс объемом по 80 тыс. т в Средиземноморье в абсолютном выражении уменьшилась в среду также на $2,25/барр., до минимального значения с марта 1999 г. – $12,79/барр. (cif Аугуста). Скидка на этот сорт относительно эталона также не изменилась – $2,50/барр. (cif Аугуста). Дисконт на российскую нефть остается на самом высоком уровне с мая 2018 г.

Между тем в четверг нефтяные фьючерсы на Брент на бирже Ice начали расти после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Саудовская Аравия вскоре договорятся о мерах по регулированию рынка.

Из-за снижения международных цен котировка Argus fip Западная Сибирь ФОРМУЛА, используемая для определения стоимости нефти на внутреннем рынке России, с понедельника остается отрицательной: затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и некоторые другие расходы превышают среднюю стоимость Юралс (cif Роттердам, Аугуста).
ForUm

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