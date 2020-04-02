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В Министерстве здравоохранения рассказали, что на летальность течения коронавирусной болезни больше всего влияют сопутствующие заболевания и возраст.

«Сейчас мы имеем 20 случаев болезни с летальным исходом. Среди умерших — 15 женщин и 5 мужчин. Все они — лица старше 50 лет. Почти все умершие — 88% — имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. Поэтому возраст и наличие сопутствующих заболеваний оказались основными предикторами смертности среди пациентов с Covid-19», — рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 2 марта, сообщает hromadske.

Он призвал всех людей старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями оставаться дома.

Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине зарегистрировано 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.
ForUm

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