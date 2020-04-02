На территории городских кладбищ Днипра выкопали 600 могил для захоронения умерших от коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Днипра Борис Филатов.

«Для тех, кому не доходит. Мы готовимся к худшему. На территории городских кладбищ выкопано уже 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков. Все сотрудники моргов (судмедэксперты и санитары) обеспечиваются средствами индивидуальной защиты», — написал он.

Филатов отметил, что в ближайшее время будет запрещено проведение вскрытия умерших с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом.

«Выдача тел из моргов умерших будет проводиться в закрытых гробах, тела в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции. На похоронах нельзя присутствовать более чем по одному человеку на территории в 10 квадратных метров», – подчеркнул городско голова.

Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине зарегистрировано 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.