также в разделеРелигия
Священники УПЦ объехали Житомир с иконой апостола Иакова, молясь о прекращении пандемии 8
Румынский Патриарх пожертвовал зарплату на средства защиты для добровольцев, которые помогают больным коронавирусом 7
Элладская Церковь просит у властей Греции разрешить богослужения Страстной седмицы и Пасхи при закрытых дверях 5
На Одещине православные раздали продукты и средства индивидуальной защиты 9
В Церкви объяснили, что поможет избежать разочарований и отчаяния 12
В Черновцах митрополит Мелетий объехал город с молитвами о прекращении коронавируса 18
Епископ УПЦ объяснил, как пандемия коронавируса изменила общество 13
В Одессе УПЦ оказала гуманитарную помощь многодетным семьям 12
На Закарпатье монахини УПЦ раздают маски и антисептики 13
На Закарпатье священники УПЦ передали территориальному центру по оказанию социальных услуг маски 13
На Одещине священники УПЦ совершили крестный ход с частицей мощей святителя Луки Крымского 17
В Энергодаре верующие УПЦ сдали кровь для онкобольных детей 16
На Волыни священнику УПЦ выписали административный штраф за службу на улице без масок 11
Митрополит Антоний дал совет, как справиться со страхом 14
Доступен адаптированный текст службы «Стояние Марии Египетской» для домашнего чтения 22
Митрополит Антоний рассказал, как верующим относиться к кредитам 7
На Винниччине православные расклеили объявления с предложением помощи пожилым людям во время карантина 14
В Виннице православная молодежь доставила пенсионерам лекарства и продукты 19

В Херсоне община Никольского Морского собора Украинской Православной Церкви организовала адресную доставку благотворительной помощи малообеспеченным семьям с детьми.

Фото: Херсонская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Херсонской епархии, адресную доставку благотворительной помощи осуществили настоятель прихода иеромонах Силуан (Пасенко) и прихожане собора.

Члены семей выразили благодарность верующим за крайне необходимую поддержку.

Благотворительная акция состоялась по благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна и по просьбе начальника Службы по делам детей Херсонской облгосадминистрации Л. Афанасьевой.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1999 грн.
14
Теги