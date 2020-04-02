В Украине зафиксированы 804 случая заражения коронавирусом, из них госпитализированы были 398 человек, а остальные находятся на амбулаторном лечении. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает 112 Украина.

Он отметил, что среди госпитализированных - 20 детей и 26 медработников. На аппарате искусственной вентиляции легких находится один человек.

«Если посмотреть на мировую статистику, то в мире уже зарегистрировано более 940 тыс. случаев, плюс 78 тыс. случаев за сутки. С такими темпами сегодня мировая пандемия перейдет в миллион случаев», - уточнил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине зарегистрировано 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.