По состоянию на 22.00 1 апреля в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19, сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Отмечается, что в течение дня за медицинской помощью обратились 5 человек с подозрением на COVID-19. Всех госпитализировали в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней».

Сейчас в инфекционных стационарах находится 11 человек с подозрением на COVID-19.

Всего с начала 2020 за медицинской помощью обратилась 56 человек с подозрением на заболевание COVID-19. Всего госпитализированы 50 человек.

Лабораторно обследованы на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 54 человека. На сегодня 49 человек имеют отрицательный результат, 5 проб в работе.

Напомним, по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине подтверждено 794 случая COVID-19, 20 человек умерли, выздоровели 13.