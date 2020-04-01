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Для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство планирует ввести более жесткие меры безопасности на период карантина – до 24 апреля 2020 года.

Власть составит списки малообеспеченных категорий граждан, чтобы оказать финансовую помощь самым бедным украинцам во время карантина. Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса.

Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков

В Черновицкой области вводятся ограничения на въезд и выезд с территории области.

Не все летальные случаи с подтвержденным коронавирусом вызваны этим заболеванием, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Министерство внутренних дел больше не даст согласия на совершение чартерных авиарейсов для эвакуации украинцев из-за границы во время карантина, заявил глава ведомства Арсен Аваков.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что обсервация будет обязательным условием возвращения украинских граждан из-за рубежа.

Возможное введение чрезвычайного положения в Украине поддерживают 49% украинцев, 43% выступают против.

Уже за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.

Народные депутаты фракции «Слуга народа» обеспокоенны реакцией правоохранительных органов на информацию, обнародованную нардепом Гео Леросом..

Пограничники прогнозируют, что на Пасху, 12 апреля, в Украину вернутся еще около 200 тысяч граждан. Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Несмотря на намерения Министерства здравоохранения разрешить местным властям открыть продуктовые рынки, Киев пока не будет этого делать. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конфренции.
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