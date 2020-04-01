Пограничники прогнозируют, что на Пасху, 12 апреля, в Украину вернутся еще около 200 тысяч граждан.

Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в эфире телеканала 1+1, передает Укринформ.

«Всеми направлениями, доступными для граждан Украины, уже вернулись из-за границы около 160 тысяч граждан. По информации МИД Украины, на данный момент около 17 тысяч украинцев заявили о том, что намерены вернуться на территорию Украины. Конечно, это не все граждане. Мы ожидаем, что накануне Пасхи может вернуться около 200 тысяч наших граждан», - сказал он.

Относительно очередей на польской границе Дейнеко отметил, что проблема заключалась не в пограничниках Украины, а в том, что очереди накапливались на польской стороне. В наиболее активный день – 27 марта на вход в Украину из Польши было 22 тысячи граждан. Обычно, этот показатель составляет около 4 тысяч человек в сутки. На данный момент украинцев, пересекающих госграницу в пешем порядке, нет, сказал Дейнеко.

Христиане восточного обряда Пасху в этом году празднуют 12 апреля.

Как сообщалось, 26 марта ГПСУ осуществила более 27 тысяч пропускных операций на границе, как на въезд так и на выезд. Более 18 тысяч – это граждане Украины, которые возвращались из-за границы. Наибольшее количество людей накопилась на польском участке в пунктах пропуска Ягодин, Краковец и Рава Русская. Еще больший наплыв на границе был на следующий день.

26 марта президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что Украина до конца суток 27 марта полностью закроет государственную границу на въезд и выезд из-за распространения коронавирусной инфекции. По его словам, полностью будет прекращено пассажирское сообщение с зарубежными странами. О гражданах Украины, которые останутся за рубежом, будут заботиться дипломатические представительства и украинские диаспоры.