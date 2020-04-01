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Возможное введение чрезвычайного положения в Украине поддерживают 49% украинцев, 43% выступают против.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

При этом 83% опрошенных поддерживают возможный запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок, митингов в условиях чрезвычайного положения в стране; 71% - не возражают против возможного ограничения въезда и выезда в отдельные города и области; 65% - возможного ограничения движения транспортных средств и их осмотра, 58% - возможного объявления комендантского часа в городах.

В то же время, относительно возможного предоставления государству права принудительно изымать имущество у юридических и физических лиц в условиях чрезвычайного положения абсолютное большинство (80%) против таких мер. Только 14% - поддерживают.

74% опрошенных считают, что нужно ввести штрафы для людей за нарушение карантина. 19% - против такой инициативы.

Как известно, с 17 марта в связи с введением карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции была временно прекращена работа предприятий торговли и общественного питания, кроме аптек и продуктовых магазинов. 25 марта правительство объявило о чрезвычайной ситуации во всей стране и продлило карантин на 30 дней – до 24 апреля.
ForUm

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