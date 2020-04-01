Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на ежедневном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

По его словам, ряд стран уже оказали итальянской стороне такую ​​поддержку.

«Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией. Однако мы должны обеспечить их полную безопасность и лучшие условия работы в Италии», - заявил Зеленский.

Глава МВД также предложил помочь Италии, предоставив спирт для медицинских нужд.

Количество случаев заболевания коронавирусом в Италии сейчас составляет 105 792, из них 12 428 летальных, 15 729 пациентов выздоровели.