Уже за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов, сообщает пресс-служба Минздрава.
Приказом, который подписал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 осуществляется доплата:
- экстренный медицинский техник;
- врач-пульмонолог;
- врач-инфекционист;
- врач-патологоанатом;
- врач-эпидемиолог;
- врач-лаборант;
- врач-анестезиолог;
- врач-радиолог;
- врач-бактериолог;
- врач-рентгенолог;
- врач-вирусолог;
- врач общей практики - семейный врач;
- врач-терапевт
- врач-педиатр;
- врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;
- сестра медицинская;
- младшая сестра (всех наименований);
- регистратор медицинский;
- сестра-хозяйка;
- водитель.
Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19.
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