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Уже за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов, сообщает пресс-служба Минздрава.

Приказом, который подписал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 осуществляется доплата:

- экстренный медицинский техник;

- врач-пульмонолог;

- врач-инфекционист;

- врач-патологоанатом;

- врач-эпидемиолог;

- врач-лаборант;

- врач-анестезиолог;

- врач-радиолог;

- врач-бактериолог;

- врач-рентгенолог;

- врач-вирусолог;

- врач общей практики - семейный врач;

- врач-терапевт

- врач-педиатр;

- врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;

- сестра медицинская;

- младшая сестра (всех наименований);

- регистратор медицинский;

- сестра-хозяйка;

- водитель.

Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19.
ForUm

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