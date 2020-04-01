Власть составит списки малообеспеченных категорий граждан, чтобы оказать финансовую помощь самым бедным украинцам во время карантина. Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Мы видим, что карантин нужен. Я уверен, что он спасет много жизней. Однако правительство должно найти средства, чтобы помочь бедным украинцам. Составьте список можно быстрее, и давайте рассчитаем, сколько денег мы можем выделить», - обратился Зеленский к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Глава правительства сообщил, что был остановлен рост цен на социально значимые товары, некоторые продукты даже подешевели.

Кроме того, Кабинет Министров разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с распространением коронавируса.

«Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, укладки тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий», - сказал Шмыгаль.

На совещании была рассмотрена возможность внедрения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режиме «все в масках» с 6 по 24 апреля и ограничения количества людей при нахождении на улице. Ведь именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом.

Для предотвращения этого власти провели переговоры со всеми телевизионными группами по трансляции пасхальных богослужений. Пока только три телеканала не дали ответа относительно таких показов, но переговоры с ними продолжаются.

Украина будет закупать за рубежом лекарства, чтобы предотвратить осложнения болезни и не доводить больных до потребности в искусственной вентиляции легких.

По состоянию на 10:00 1 апреля в Украине подтверждено 669 случаев COVID-19, 17 человек умерли, выздоровели 10.