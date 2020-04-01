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В Черновицкой области вводятся ограничения на въезд и выезд с территории области.

«Согласно решению Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в Черновицкой области введен особый режим въезда и выезда», - сообщил глава облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook.

В области по состоянию на 10:00 среды, 1 апреля, подтверждено 104 случая заболевания коронавирусом, из них четыре летальных.
ForUm

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