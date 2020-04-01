Краткосрочное увеличение дефицита государственного бюджета является инструментом преодоления последствий экономического кризиса и не несет в себе угрозы для макрофинансовой стабильности.

Об этом заявил заместитель главы правления НБУ Дмитрий Сологуб во время онлайн-конференции, организованной Европейской бизнес ассоциацией, сообщает «Экономическая правда».

«Расчеты правительства показывают рост дефицита государственного бюджета в 2020 году с 2% до 8%. Да, это значительный рост, но затем экономика восстановится. Краткосрочный рост дефицита бюджета на один год не является большой проблемой», - сообщает Сологуб.

По его словам, по сравнению с другими развивающимися странами, с точки зрения бюджета в Украине не такая плохая ситуация.

«У нас есть доступ к помощи от других доноров, не нужно вести долгих переговоров. Нужно сделать то, что давно нужно было сделать, и получить доступ к финансированию», - объясняет он.

Также по словам Сологуба соотношение госдолга к ВВП может увеличиться до 70%.

«Соотношение госдолга к ВВП может увеличиться с 50% до 60-70%. Если в следующем году экономика вернется к росту, то это он может составить 10 процента, а реальный - 10 процентов. Тогда мы вернемся к снижению соотношения госдолга к ВВП», - резюмирует топ-менеджер НБУ.

Напомним, правительство пересмотрело предположения и прогноз экономического и социального развития Украины на 2020 год – теперь ожидается падение ВВП на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, которое прогнозировалось ранее.