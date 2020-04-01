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Ежедневно транспорт в Киеве по спецбилетам перевозит более 40 тыс. пассажиров, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конфренции.

«После закрытия метрополитена в столице все нагрузки взял на себя наземный общественный транспорт, работающий сегодня в ограниченном режиме. - Только по спецбилетам. Ежедневно он перевозит более 40 тыс. пассажиров. Это медики, сотрудники полиции и спасатели, работники стратегических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. Мы в оперативном режиме отслеживаем ситуацию. И там, где необходимо, увеличиваем количество транспорта, а также - меняем маршруты», - сказал Кличко.

Так, для удобства жителей Троещины увеличили количество единиц подвижного состава, запустив 2 дополнительных троллейбусных маршрута и один автобусный.

Также мэр Киева поблагодарил социально ответственный бизнес, который помогает.

«Например, сервис Shuttle Heroes разработал бесплатные маршруты для медработников. Этот сервис будет доступен пользователям с промокодом. - Их распространят через администрации больниц, с помощью SMS и через платформу HELSI.ME. Пользователи смогут заказать место в шаттле через приложения Uber и Uber Shuttle. В столице маршруты для медиков охватят транспортное сообщение, в частности, с опорными учреждениями, где лечат больных коронавирусом», - отметил Кличко.

 
ForUm

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