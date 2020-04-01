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Андрей Фаворов уходит с поста директора по интегрированного газового бизнеса НАК «Нафтогаз Украины», а также лица, временно осуществляющего полномочия генерального директора АО «Укргаздобыча», сообщает пресс-служба компании.

«Кадровые изменения происходят в пределах продолжения трансформации группы Нафтогаз. Деятельность по добыче и реализации газа была объединена в один дивизион на период действия ПСО (возложение специальных обязанностей). С 1 мая 2020 Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте. Действие ПСО прекращается, а затем Нафтогаз адаптирует структуру к новым рыночным условиям и просматривает логику интеграции. Интегрированный газовый бизнес, согласно планам дальнейшей трансформации НАК «Нафтогаз Украины», будет разделен на два дивизиона - по добыче и коммерческой деятельности. Сейчас идет их формирование», - говорится в сообщении.

Под руководством Фаворова дивизион оптимизировал программу добычи газа, ввел оценку экономической эффективности инвестиционных программ и продолжил диверсификацию поставок газа из Европы. Благодаря этой работе Украина вошла в отопительный сезон 2019-2020 с рекордными запасами газа за последние 10 лет. Это усилило позицию Нафтогаза в переговорах с Газпромом по транзиту, которые завершились успешно для страны.

Также команда Фаворова осуществила большую работу по поиску новых направлений развития украинской газодобычи, в частности, освоение сверхглубоких горизонтов, залежей газа плотных пород, черноморского шельфа.

Временно замещает генерального директора АО «Укргаздобыча» Александр Романюк, первый заместитель гендиректора.
ForUm

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