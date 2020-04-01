Первые тестирования на коронавирус жителей Львовщины, которые вернулись из-за границы и находятся в зоне риска, провели в Пустомытовском районе – там работали мобильные бригады в составе семейного врача и медицинской сестры, сообщает пресс-служба ОГА.

« 31 марта, протестировали на коронавирус еще 57 человек. Результат всех - отрицательный, еще 7 человек - отказались от проведения теста», - говорится в сообщении.

Всех, кто отказался от проведения теста, мониторит семейный врач, информация них передается в РГА и полицию, где составляют соответствующие протоколы.

Экспресс-тесты проводить для жителей Львовщины, которые вернулись в Украину на протяжении двух последних недель, а также тем, кто контактировал с больными коронавирусом.

Бесплатным тестированием охватят также медиков. В планах – тестировать водителей, продавцов и другие категории, которые контактируют с людьми и оказались в зоне риска.

Сейчас на Львовщине 6000 экспресс-тестов, которые поступили из Китая. Еще 20 тыс. должен поступить от IТ-кластера в рамках сотрудничества.

Напомним, Львовская область первой внедряет программу массового тестирования населения на коронавирус.