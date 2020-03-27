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Во Львовской области внедряют программу массового тестирования населения на коронавирус, сообщил глава ОГА Максим Козицкий.

«Сейчас мы активно разрабатываем алгоритм и правила такого тестирования. Предполагаю, что первые массовые тестирования будут проведены с середины следующей недели», - написал он в Facebook.

Провести такое тестирование – дело не одного дня и на это понадобится немало усилий, отметил Козицкий.

По его словам, первыми тестирование пройдут те, кто недавно вернулся из-за границы или имел контакт с подтвержденными больными коронавирусом.

«Благодарен за неравнодушие и социальную ответственность Львовскому ІТ кластеру. По их инициативе был создан проект «United for health». Первым этапом проекта был сбор средств на закупку первой партии тестов. Следующий этап проекта – сбор данных и информации (это позволит прогнозировать ситуацию в городе и области в дальнейшем - предсказать пики вспышки, загруженность медиков и т.д.) и запуск массового тестирования населения на коронавирус», - резюмировал глава ОГА.
ForUm

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