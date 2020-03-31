Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Хмельницком, задержали офицера одного из отделений зонального отдела военной службы правопорядка Министерства обороны Украины за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, по предварительной информации, чиновник Минобороны требовал и получил от военнослужащего одной из воинских частей Винницкой области 84 тыс. гривен. За «вознаграждение» офицер обещал включить потерпевшего в список лиц на командировку в составе миротворческой миссии ООН в Республике Конго.

31 марта 2020 чиновник был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения неправомерной выгоды на банковскую карточку.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Винницкой области. Оперативное сопровождение - Отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.