также в разделеОбщество
В Украину прибыл самолет с новой партией ПЦР-тестов и средствами защиты 9
Штаб разъяснил порядок пропуска в зону ООС на время карантина 18
Во время карантина украинцы стали чаще звонить 10
На границе с РФ задержали двух граждан, обещавших самоизолироваться 10
В Виннице разработали собственный протокол лечения коронавируса 13
Полиция установила 116 человек, распространявших фейки о коронавирусе 11
Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки, но с условиями 70
США выделили Украине на борьбу с коронавирусом $1,2 миллиона 15
На Львовщине выздоровела первая пациентка с коронавирусом 14
Зеленский заявил о быстром и равномерном распределении спецсредств против коронавируса по областям 14
Ивано-Франковск ограничивает въезд в город 18
АМКУ: В Киеве начали снижаться цены на продукты 20
На Буковине 7 больных коронавирусом – в реанимациях 20
В Тернополе в реанимации находится полуторагодовалый ребенок с коронавирусом 13
Умер почетный консул Украины в Хорватии 18
В Украине готовятся к развертыванию госпиталей в выставочных центрах и дворцах спорта 21
Минздрав обновил алгоритмы лечения пациентов с коронавирусом 67
Из-за карантина набор прокуроров в САП отложили 16

В связи с улучшением состояния здоровья пациента с коронавирусом, который находился в инфекционном отделении Житомирской городской больницы № 1, его выписали и отправили на 20-дневную домашнюю самоизоляцию.

Об этом во время брифинга рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, сообщает Укринформ.

«Пациент, находившийся в первой городской больнице, сегодня выписан на самоизоляцию на 20 дней в собственный дом. Его будут контролировать как правоохранительные органы, так и семейная медицина», - отметил Суслик.

Как уточнил пресс-секретарь председателя Житомирской ОГА Юрий Мельник, пациента выписали из больницы, так как состояние его здоровья улучшилось.

«У него сейчас температура 36,5 - 36,6 градусов. Через 10-15 дней ему проведут повторный тест на коронавирус», - отметил Мельник.

В отношении 39-летнего пациента, который сейчас лечится в Бердичеве, то его состояние тяжелое, но стабильное. Больной из Малина 1964 года рождения сейчас находится в состоянии, приближенном к средней тяжести.

О пациенте с СOVID-19 из Радомышля, который контактировал с больной коронавирусом женщиной, умершей от этой болезни, в ОГА не рассказали.

Напомним, в Житомире с корнавирусом госпитализировали 49-летнего мужчину, который вернулся из Австрии. Впоследствии полиция открыла против него уголовное производство из-за сокрытия информации о том, что возил за границу группу туристов.

Сейчас на Житомирщине 5 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, один из которых летальный.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1999 грн.
11
Теги