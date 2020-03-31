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Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что давно планировал сменить автомобиль, поэтому продал старый, купил новый, и так получилось, что это совпало с карантином.

Об этом он заявил на онлайн-брифинге.

«Я здесь не увидел вопросов про «Мерседес». Я давно планировал сменить автомобиль, но сегодня я живу в таком темпе, что у меня нет времени на какие-то такие вещи, ни на семью, ни на себя. Поэтому действительно я продал старый автомобиль, купил новый автомобиль, и это совпало с этими событиями в нашей стране. Все, что касается финансов, за сколько, где – это все отражено в моей декларации. Она открыта, можно проверить», - сказал Ермак.

При этом он подчеркнул, что отказался от государственных автомобилей и охраны.

«Она мне не нужна. Я честный человек, готовый честно смотреть в глаза любому гражданину страны», - сказал глава ОП.

Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак накануне введения в стране карантина приобрел себе новый автомобиль представительского класса Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 выпуска стоимостью 2 миллиона 972 776 гривен.
ForUm

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