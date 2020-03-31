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В реанимационных отделениях медицинских учреждений Буковины находится 7 пациентов на неинвазивной вентиляции легких, сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Одному больному оказывают помощь в Сокирянской ЦРБ, одному – в Глибочской ЦРБ, трем – в областной клинической больнице. У всех этих больных подтверждено инфицирование COVID-19.

Также двое пациентов на неинвазивной вентиляции легких находятся в Черновицкой городской больнице №1. У одного из них диагностирован коронавирус, у другого – подозрение на COVID-19.

Кроме того, в тяжелом состоянии еще 2 пациентов. Один из них в Хотинской ЦРБ (с подтвержденным COVID-19), и один в Сторожинецкой ЦРБ (с подозрением). Они на кислородной дотации.

Подавляющее большинство этих пациентов – старшего возраста. Как правило, болезнь протекает тяжело у людей, которые имеют сопутствующие патологии, например, сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни или избыточный вес.
ForUm

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