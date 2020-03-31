Киберполициия установила 116 человек, которые распространяли фейковую информацию о коронавирусе, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что с начала карантина правоохранители проверили 344 сообщений о возможных противоправных действиях, в частности онлайн-мошенничестве при покупке средств индивидуальной защиты.

По данным полиции, в общем обнаружено 228 фактов размещения на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса. Сейчас киберполиция идентифицировала 116 человек, которые эту информацию распространяли. По фактам онлайн-мошенничества начато 30 уголовных производств.

Напомним, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных (2 за последние сутки), 8 пациентов выздоровели.