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Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви подготовил рекомендации по организации дистанционной формы приходского просвещения детей и взрослых.

Фото: Фома

Данные рекомендации описывают варианты дистанционного обучения в период повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт журнала «Фома».

В частности, отмечается, что в установленный период «на тех приходах, где есть кадровая и техническая возможность, рекомендуется организовать просветительскую деятельность со взрослыми и детьми в дистанционной форме».

Подчеркивается, что переход на дистанционный формат обучения «не связан с необходимостью «уложиться в программу» или «выдать определенный объем знаний», а связан с «потребностью сохранить и поддержать доверительный, личный контакт приходского педагога с детьми и катехизатора с наставляемыми взрослыми».

В рекомендациях дана примерная модель реализации дистанционной формы приходского просвещения детей и взрослых, а также предложено использовать для этого (при возможности) формат вебинаров (видеоконференций) на удобной онлайн-платформе (например, Skype, Zoom или др.) через Интернет. При этом объяснены особенности Skype и Zoom как образовательных платформ.

Особенно отмечено, что «недопустимой является дистанционная работа с детьми в формате школьного обучения: «выдача задания для самостоятельной работы – оценка выполнения задания педагогом».

В качестве примеров, авторы рекомендаций указали на возможность взаимодействия «в формате «семейных марафонов» с творческими и интеллектуальными заданиями, онлайн-консультированием, коллективным обсуждением, виртуальными дискуссиями, чат-общением; в формате ведения дневников и последующего их онлайн-обсуждения (например, «Дневники Великого поста» Алексея Ширикова) и т.д.»

Как сообщалось, в Украине карантин продлится до 24 апреля.
ForUm

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