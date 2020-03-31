также в разделеОбщество
Умер почетный консул Украины в Хорватии 12
В Украине готовятся к развертыванию госпиталей в выставочных центрах и дворцах спорта 14
Минздрав обновил алгоритмы лечения пациентов с коронавирусом 35
В Украине подготовили 61 заведение для обсервации 39
Число возвращающихся из-за границы украинцев резко сократилось 26
Минздрав пытается не допустить пиковой заболеваемости коронавирусом 27
Минсоцполитики хочет пересчитать пенсии уже в апреле 98
За рубежом от коронавируса лечатся 30 украинцев 22
Шмыгаль: Каждый день в Украине производят более полумиллиона масок 29
Шмыгаль о карантине: Страна не может не работать полгода 43
Медведчук заявил, что в зале парламента 170 депутатов, поэтому Рада не имеет права рассматривать ни один вопрос 47
Расследование дела Шеремета продлили до июня 12
Новый глава Минздрава сравнил пандемию коронавируса с войной 37
30 марта. Картина дня 28
МВД: За отсутствие масок и шашлыки на улице штрафовать пока не будут 77
ОГП: Медицинские маски в Испанию продали по заниженной цене 34
СБУ разоблачила 79 распространителей фейков о коронавирусе 30
Діджитал-агентство Ланет CLICK: ефективні послуги інтернет-маркетингу 27

Конкурс на должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры начнется не ранее 27 апреля в связи с продолжением общенационального карантина из-за коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава САП Назар Холодницкий.

«Постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2020 № 239 общенациональный карантин, который должен был длиться до 3 апреля, продлен на 21 день - до 24 апреля включительно. С целью недопущения распространения вирусной инфекции, собеседования с кандидатами на должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры начнутся не раньше 27 апреля», – написал он.

Холодницкий отметил, что информация о времени и месте проведения собеседований будет обнародован на официальном веб-сайте Офиса генерального прокурора.

Напомним, 25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
1599 грн.
16
Теги