Конкурс на должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры начнется не ранее 27 апреля в связи с продолжением общенационального карантина из-за коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава САП Назар Холодницкий.
«Постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2020 № 239 общенациональный карантин, который должен был длиться до 3 апреля, продлен на 21 день - до 24 апреля включительно. С целью недопущения распространения вирусной инфекции, собеседования с кандидатами на должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры начнутся не раньше 27 апреля», – написал он.
Холодницкий отметил, что информация о времени и месте проведения собеседований будет обнародован на официальном веб-сайте Офиса генерального прокурора.
Напомним, 25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.
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