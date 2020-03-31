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В Черновицкой области настоятель Свято-Успенского храма УПЦ села Брусница совершил крестный ход вокруг села, осеняя окрестности иконой преподобных отцов Киево-Печерских и окропляя святой водой.

Фото: скриншот

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, в селе зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Из-за строгого карантина и запрета властей на массовые собрания иерей Аркадий Гривул совершил крестный ход без прихожан. Священнослужитель молился об избавлении края от коронавируса.

«Село Брусница уже 2 недели находится на строгом карантине. Пусть милость Божия будет со всеми нами», – сказал священник. 
ForUm

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