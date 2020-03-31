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За минувшие сутки, 30 марта, вооруженные формирования РФ 18 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

Наши защитники немедленно реагировали на вражеские вооруженные провокации и открывали прицельный огонь по позициям противника, заставляя его прекратить обстрелы.

Вчера в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один - боевое поражения.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
ForUm

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