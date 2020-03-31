В Киеве неизвестные преступники обокрали автомобиль экс-нардепа Игорь Луценко.

Как сообщает «Страна» со ссылкой на источники в МВД, 30 марта в столичную полицию обратился бывший народный депутат с заявлением о краже личных вещей.

Экс-нардеп накануне припарковал свою Skoda возле дома, а вчера вечером заметил что разбито окно и пропал его тренировочный набор вместе со спортивной сумкой - свитер, штаны и кроссовки.

Вероятно, воры решили, что в сумке может быть что-то ценное и унесли ее не раскрывая и, наверное, несколько разочаровались, когда нашли там поношенные вещи бывшего депутата.

Полиция завела уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины (кража).