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За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы осуществили 10 тыс. пропускных операций, из которых около 4800 - это пропуск граждан Украины из-за рубежа, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Эти показатели существенно уменьшились по сравнению с предыдущими сутками. Утром 31 марта в пунктах пропуска отсутствуют очереди из путешествующих собственным транспортом и пешеходов.

Среди украинцев, которые 30 марта вернулись из-за границы, 1,3 тысячи человек прибыли без собственного транспорта. Для перевозки пеших путешественников при содействии Госпогранслужбы Украины привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГсоЧС.

Кроме того, за прошедшие сутки Украину покинули почти 4 тысячи человек, в том числе 1,3 тысячи иностранцев было оформлено на выезд.

За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 6100 человек. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено. Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

Напомним, 29 марта Кабинет Министров принял решение об обязательной обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы.
ForUm

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