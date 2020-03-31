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Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций в отношении России из-за кибератак против Соединенных Штатов. Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает «Украинская правда».

Указом, изданным еще при президентстве Барака Обамы, вводились ограничения против ряда стран, которые представляли угрозу для Штатов в киберпространстве.

«Это значимая злонамеренная деятельность в киберпространстве до сих пор несет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США», - говорится в документе. «Я продлеваю на один год чрезвычайное положение, введенное указом от 1 апреля 2015 года», - подытожил Трамп.

Этот указ позволяет министерству финансов вводить санкции против лиц, которые осуществляют кибератаки против Штатов. Чиновники могут блокировать счета и любые активы на территории страны.

Напомним,  в конце января Минфин США объявил о расширении санкций против России, добавив в него восемь физлиц и одну транспортную компанию.
ForUm

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